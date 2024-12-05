Angelina Jolie: Umarım hayatımı konu alan bir film yapılmaz

Haber Merkezi

Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'i bir araya getiren "Maria" filmi için meraklı bekleyiş sürüyor.

Oscar yarışının güçlü bir adayı olan Jolie, filmde opera sanatçısı Maria Callas'a hayat veriyor.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

1977 yılında hayatını kaybeden sanatçıyı canlandıran oyuncu, biyografi filmindeki performansıyla beğeni topladı.

Oscar ödüllü oyuncu, The Sunday Times'a, gelecekte hayatını konu alan bir filmin çekilmesini isteyip istemediğini açıkladı.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

"Bu en çılgın soru ödülünü alır" diyen Angelina Jolie, "Kamuoyunda tanınan birini canlandırdığınızda, bir başkasının hayatınızı yorumlamasından veya hayatınızı anladığını düşünmesinden nefret edebilirsiniz, bu yüzden bu filmde oldukça düşünceli olmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Jolie, hayatının beyazperdeye aktarılmasıyla ilgili ise "Umarım benim hayatımla ilgili bir film yapılmaz" dedi.

Jolie, daha önce Gia (1998) filminde süper model Gia Carangi'yi ve A Mighty Heart (2007) filminde ünlü Fransız gazeteci Mariane Pearl'ü canlandırmıştı.

"YAŞLANDIKÇA DAHA İYİ İŞLER ÇIKARIYORUM"

Öte yandan Jolie, yaşlanmanın kariyerini nasıl etkilediğine dair açıklamalarda bulundu.

Yeni filmi "Maria"da opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandıran 49 yaşındaki oyuncu, şarkıcının aksine gücünün yaşla birlikte azaldığına inanmadığını açıkladı.

6 çocuk annesi oyuncu, The Sunday Times'a verdiği yeni röportajda, "Yaşlandıkça daha iyi işler çıkarıyorum" dedi.

Jolie sözlerine "Teklif edilen roller açısından değil, canlandırdığınız role yaşam deneyiminiz sayesinde bulunduğunuz katkıdan bahsediyorum" diye devam etti.

"ÇOK ÇALIŞAN BİRİYİM"

"Şarkıcılar veya dansçılarla kıyaslandığında oyuncular için daha kolay çünkü vücudunuz değişmiyor" diyen oyuncu, filmde canlandırdığı sanatçı Maria Callas'ın yaşlanma korkusuna katılmıyor ancak onun sanatına olan "bağlılığına" hayran kaldığını belirtiyor.

"Ben çok çalışan biriyim ve çok derin duygulara sahip bir insanım. Maria savunmasız çünkü yalnızlık veya acıyı hissediyor ve bazen kendini bundan koruyamıyor. Çünkü insan olmak ve bu şekilde yaşamak onun hayatının ve işinin bir parçası" diyen Angelina Jolie, kariyerinin ilk yıllarında metot oyuncusuydu.

YENİ ROLÜ BELLİ OLDU

Öte yandan, Jolie, “Stitches” (Coutures) adlı filmde rol alacak. Usta oyuncu, yönetmen Alice Winocour'un ilk İngilizce filminde rol alacak. Çekimlerinin gelecek yılın başında başlaması planlanan filmin yönetmeni Alice Winocour, Paris Hatıraları, Proxima ve Darmadağın gibi yapımlara imza attı.

Winocour aynı zamanda Deniz Gamze Ergüven imzalı Mustang (2015) filminin senaryosunu Ergüven ile kaleme aldı.

"Stitches" adlı film, Paris'teki moda dünyasını konu alacak. Paris Moda Haftası sırasında hayatları kesişecek üç kadından biri olan Jolie, bir film yapımcısını canlandıracak.

"MARA" FİLMİ YOLDA

Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alan film, 11 Aralık'ta dijital platformda yayınlanacak.

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandırıyor.

Jolie, 2009 yılında "The Changeling" filmiyle Oscar'a aday gösterildi ve 2000 yılında "Girl, Interrupted" filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.