Angelina Jolie yeni dövme yaptırdı... Bakın anlamı neymiş Hakkında çıkan söylentilerle gündemden düşmeyen Angelina Jolie, yaptırdığı yeni dövmesiyle gündeme geldi.

ensonhaber.com

Hakkında çıkan söylentilerle gündemi meşgul eden Angelina Jolie, şu sıralar yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders ile meşgul oluyor.

Geçtiğimiz günlerde müzikalin New York'taki prömiyerine katılan Jolie'nin kolundaki yeni dövmesi dikkatlerden kaçmadı.

Müzikalin yapımcısı olan Jolie'nin kolunda "Stay Gold" yazıyor.

Ekiple birlikte aynı dövmeyi yaptırdı

"Stay Gold", The Outsiders romanında geçen ünlü bir replik.

Müzikal ekibinden birkaç kişinin de aynı dövmeyi yaptırdığı biliniyor. Senarist Justin Levine ve yönetmen Danya Taymore de Jolie ile aynı dövmeyi yaptırdı.

Kızı da yer alıyor

Oyunculuk kariyeriyle bilinen Jolie, The Outsiders müzikalinde yapımcılık görevini üstlenerek büyük bir sorumluluk aldı.

Jolie ile Brad Pitt'in kızı Vivienne de müzikalde asistan olarak yer aldı.

"İşini çok ciddiye alıyor"

"La Jolla Playhouse'daki gösteriye beni ilk kez kızım getirmişti." diyen Jolie, kızının çok sıkı çalıştığını ve işini çok ciddiye aldığını söyledi.

Jolie, prömiyerde kızı için "Beni de düzeltiyor. İşini çok ciddiye alıyor." ifadelerini kullanmıştı.