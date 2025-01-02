Angelina Jolie'den Haluk Bilginer'e övgüler: Onunla çalışmayı çok sevdim

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Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile birlikte rol aldığı Maria, Oscar yarışının güçlü adayları arasında yer alıyor.

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie Callas'ı, Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandırıyor.

11 Aralık 2024 tarihinden bu yana dijital platformda izleyiciyle buluşan Maria filminde başrol oynayan Angelina Jolie, Barbaros Tapan'a konuştu.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE DOST OLDUK"

Rol arkadaşı Haluk Bilginer hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Biz tanıştığımız anda hızlı bir şekilde dost olduk. Haluk, Maria’yı bulmama yardım etti. Onassis’e nasıl aşık olabileceğini anlamama yardımcı oldu." dedi.

"ONUNLA ÇALIŞMAYI ÇOK SEVDİM"

Angelina Jolie, sözlerine "Onun sette olmasını çok sevdim. Onunla çalışmayı çok sevdim. Gerçekten, Pablo’nun da dediği gibi, o kadar parlak bir oyuncu ki, rol yaptığını hissetmiyorsunuz, sadece birlikte bir deneyim yaşadığınızı hissediyorsunuz." diye devam etti.

MARIA FİLMİNİN KONUSU

Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alan film, ABD'de 27 Ekim'de gösterime girdi.

Film, 11 Aralık'tan bu yana dijital platformda yayınlanıyor.

İLK TEPKİLER

Filmdeki şarkı sahnelerinde Jolie'nin kendi sesi ve Callas'ın orijinal kayıtları harmanlandı.

AwardsWatch'tan Sophia Ciminello, oyuncunun performansı için "Jolie, Maria Callas rolünde kesinlikle büyüleyici. Rolün içinde kaybolmuyor, kendini aşıyor." yorumunda bulundu.

Next Best Picture'dan Ema Sasic ise "Maria filmi, Larraín'in üçlemesini tamamladığı mükemmel bir zirve niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Entertainment Weekly'den Maureen Lee Lenker da "Jolie'nin her şeye sahip çıkan bir kadını tasvir etme yeteneği, performansını gerçekten etkileyici kılıyor." dedi.