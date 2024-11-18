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Haber Merkezi

En son Haluk Bilginer ile birlikte rol aldığı "Maria" filmiyle konuşulan Angelina Jolie, 16 yaşındaki oğlu Knox ile Governors Ödülleri'nde.

48 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, 16 yaşındaki oğlu Knox Jolie-Pitt ile Ray Dolby Balo Salonu'nun kırmızı halısında yürüdü.

"AYNI BABASI"

Knox’u gören bazı sosyal medya kullanıcıları, “Brad Pitt’in aynısı” yorumunu yaptı.

Jolie’nin oğlu Knox, ünlü çiftin ikiz çocuklarından biri.

Jolie, evlat edinme hikayeleriyle de tanınıyor. En büyük çocuğu Maddox’u Kamboçya’dan evlat edinen Jolie, daha sonra Etiyopya'dan Zahara’yı ve Vietnam’dan Pax’ı da evlat edinmişti. Brad Pitt ile olan evliliğinden ise Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocukları bulunuyor.