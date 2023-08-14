Angelina Michelle'in Burak Özçivit caps'i
ensonhaber.com

Sosyal medyanın aktif modeli Angelina Michelle, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

Kızıl saçları ve cüretkar pozlarıyla adından söz ettiren model, son paylaşımını Burak Özçivit'le ilgili yaptı.

Michalle, ile evli olan iki çocuk babası Burak Özçivit ile Facetime yaptığı anları paylaştı.

"I love Türkiye

Fotoğrafın gerçek olup olmadığı bilinmezken modelin, paylaşıma "I love Türkiye" yazması dikkat çekti.

Angelina Michelle'in Burak Özçivit caps'i

Modelin paylaşımına "Aman Fahriye görmesin" yorumları yapıldı.