Angelina Michelle'in Burak Özçivit caps'i Model Angelina Michelle, son olarak yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile Facetime yaptığı bir caps'i paylaştı.

ensonhaber.com Sosyal medyanın aktif modeli Angelina Michelle, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Kızıl saçları ve cüretkar pozlarıyla adından söz ettiren model, son paylaşımını Burak Özçivit'le ilgili yaptı. Michalle, Fahriye Evcen ile evli olan iki çocuk babası Burak Özçivit ile Facetime yaptığı anları paylaştı. "I love Türkiye Fotoğrafın gerçek olup olmadığı bilinmezken modelin, paylaşıma "I love Türkiye" yazması dikkat çekti. Modelin paylaşımına "Aman Fahriye görmesin" yorumları yapıldı.