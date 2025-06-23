Anıl Altan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Nilsu Berfin Aktaş'ın sevgilisi ortaya çıktı

Kendisi gibi oyuncu ikiz kızlarının annesi Pelin Akil ile yollarını ayıran Anıl Altan'ın Nilsu Berfin Aktaş ile aşk yaşadığı söylentileri gündeme gelmişti.

Altan güzel oyuncuyla yakalanınca hemen açıklama yapmıştı.

Anıl Altan iddialara "İkimiz de spordan çıkarken görüntülendik ve orada ilk defa tanıştık. Haberleri gülerek okudum ben de" yanıtını verdi.

1 YILLIK İLİŞKİSİ VAR

Çıkan iddiaları ciddiye almayan güzel oyuncunun ise hayatında başka birisinin olduğu ortaya çıktı. Nilsu Berfin Aktaş, yaklaşık 1 yıldır prodüktör ve iş insanı Tolga Aykut’la birlikte.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz günlerde Dalaman’da tatil yaptı ve objektiflere yakalanmamayı başardı. Uzun süredir bir rezidans dairesinde birlikte yaşadıkları öğrenilen çift, aşklarını gizlemek için sosyal medyada bile birbirini takip etmiyor.