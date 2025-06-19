Anıl Altan'dan Nilsu Berfin Aktaş açıklaması geldi: "Aramızda aşk yok"

Pelin Akil'le olan 8 yıllık evliliğini bitirme kararı alan Anıl Altan, daha boşanmadan yeni aşk iddialarıyla gündeme gelmeye başladı. Altan'ın adı genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile anıldı.

Söylentilerin gündem olmasının ardından gözler ünlü isimlere çevrildi. Bir arkadaşının davetine katılan Anıl Altan, açıklama yaptı.

"GÜLDÜM"

Nilsu Berfin Aktaş ile aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Altan, "Hep birlikte spordan çıkmıştık. Orada ilk defa tanıştığım bir arkadaşımdı. O haberleri gülerek okudum." dedi.

Anıl Altan, 8 yıllık eşi Pelin Akil'le ilgili 'Bir dava açıldı mı?' sorusunu yanıtsız bırakarak daha önce olduğu gibi yine bu konuda konuşmayacağını açıkladı.

İKİZLERİ VAR

2016 yılında "Arka Sıradakiler" dizisinin setinde tanışan çift, 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.