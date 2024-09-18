Haber Merkezi

YouTube'da yaptığı programla dikkatleri üzerine çeken Berfu Yenenler, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü isimlerden.

Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini uyardı.

Ünlü fenomen, 'Şimdi herkes beni dinlesin dolandırılma hikayesi anlatıyorum' diyerek paylaştığı videoda, dolandırıcıların kendisini Anıl Altan'ın oynadığı bir polisiye dizideki kimliğini kullanarak dolandırmaya çalıştıklarını anlattı.

Yenenler, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı videolarda Anıl Altan'ı etiketledi ve şu ifadeleri kullandı:

"KİMLİĞİNİ GÖNDERDİ"

"Bugün bana bir telefon geldi ve 'Kimliğiniz yakın zamanda çalındı mı ya da başkasına verdiniz mi?' diye sorular soruldu. Ben de 'Hayır' cevabını verdim. Bunun üzerine telefondaki kişi, 'Kimliğinizi birileri kullanıyor, sizin adınıza işlemler yapıyor. Bunu engellememiz ve suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor' şeklinde konuştu. Ben de 'Kimliğim bende, böyle bir şey yok' dedim. Bu sefer telefondaki kişi, WhatsApp'tan kendini tanıtmak amacıyla, Anıl Altan'ın polisiye bir dizide Volkan Eroğlu adlı bir komiseri canlandırdığı karaktere ait polis kimliğini gönderdi.