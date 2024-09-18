YouTube'da yaptığı programla dikkatleri üzerine çeken Berfu Yenenler, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü isimlerden.
Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini uyardı.
Ünlü fenomen, 'Şimdi herkes beni dinlesin dolandırılma hikayesi anlatıyorum' diyerek paylaştığı videoda, dolandırıcıların kendisini Anıl Altan'ın oynadığı bir polisiye dizideki kimliğini kullanarak dolandırmaya çalıştıklarını anlattı.
Yenenler, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı videolarda Anıl Altan'ı etiketledi ve şu ifadeleri kullandı:
"KİMLİĞİNİ GÖNDERDİ"
"Bugün bana bir telefon geldi ve 'Kimliğiniz yakın zamanda çalındı mı ya da başkasına verdiniz mi?' diye sorular soruldu. Ben de 'Hayır' cevabını verdim. Bunun üzerine telefondaki kişi, 'Kimliğinizi birileri kullanıyor, sizin adınıza işlemler yapıyor. Bunu engellememiz ve suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor' şeklinde konuştu. Ben de 'Kimliğim bende, böyle bir şey yok' dedim. Bu sefer telefondaki kişi, WhatsApp'tan kendini tanıtmak amacıyla, Anıl Altan'ın polisiye bir dizide Volkan Eroğlu adlı bir komiseri canlandırdığı karaktere ait polis kimliğini gönderdi.
"BU ADAM BENİM ARKADAŞM"
'Beyefendi lütfen kendinize gelin' yazdığı başka bir paylaşımda 'Bu kişi benim arkadaşım. Sanırım beni dolandırmaya çalışıyorsunuz, ama maalesef dolandıramayacaksınız çünkü bu kimlik, arkadaşımın bir dizide polis rolünü canlandırırken kullandığı kimlik. Bunun üzerine dolandırıcılar, beni her yerden engelledi. Ben de bütün konuşmaların ekran görüntüsünü alıp suç duyurusunda bulundum. Anıl'a ayrı, insanların böyle dolandırılmasını ayrı üzüldüm. Anıl'ın kimliğini kullanarak kimseyi dolandıramazsınız."
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