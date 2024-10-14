'Ankaralı Turgut' adıyla tanınan ve uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü türkücü Turgut Karataş, bir süredir kanser hastalığıyla boğuşuyor.

Hastalık sürecince 13 kilo veren ve maddi olarak zor günler geçiren Ankaralı Turgut, akıllı ilaç tedavisine başlayamadı.

Kızının evine taşınan ünlü isme, dostları ve sevenleri destek oldu.

DESTEK İÇİN TOPLANAN PARALAR KENDİSİNE ULAŞMADI: ÇOCUKLARINI EVLATLIKTAN REDDETTİ

Ankaralı Turgut için yardım parası toplandı.

Ankaralı Turgut bugün sosyal medyada yayınladığı videoda, verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyledi.

Ankaralı Turgut, tedavisi için toplanan paraları almak isteyen çocuklarını evlatlıktan reddettiğini de söyledi.

"27 SENEDİR BENİM PARAM İLE GEÇİNİYORLAR"

Ünlü şarkıcı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!"