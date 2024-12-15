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Haber Merkezi

'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayından beri sağlık problemleri yaşıyordu.

Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

Uzun zamandır yoğun bakımda mücadele eden ve son olarak entübe edilen ünlü isim, bu sabah saatlerinde hayata veda etti.

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VEFATINI MAMAK BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Ankaralı ünlü sanatçı Turgut’un vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Şahin, sosyal medya üzerinden yayınladığı başsağlığı mesajında, "Değerli kardeşim Ankaranın abisi Ankaralı Turgut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

MENAJERİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Maalesef sabaha karşı kaybettik. Çok üzgünüz. Cenazesi yarın Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedilecek" dedi.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

"Ankaralı Turgut" lakabıyla bilinen Turgut Karataş, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Arabesk ve oyun havası tarzında müzikler yapan Ankaralı Turgut, özellikle eğlenceli ve hareketli şarkılarıyla tanındı. Kariyerine 1990'lı yıllarda başlayan sanatçı, birçok albüm ve single çıkardı.

"Kaymak Lazım" ve "Beni Görmek İçin Gelme" gibi popüler şarkıları bulunuyor.

UZUN YILLAR HASTALIKLARLA MÜCADELE ETTİ

Ankaralı Turgut, 1986 yılında evlendiği Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu oldu.

Ankaralı Turgut, uzun yıllar boyunca KOAH ve akciğer kanseri gibi sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

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