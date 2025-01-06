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Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, akciğer kanseri nedeniyle Aralık ayında hayatını kaybetmişti.

5 çocuğundan yalnızca Eylem Boran ile görüşen türkücü, diğerlerini evlatlıktan reddetmişti.

Ankaralı Turgut, çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy'un tedavisi için toplanan paraları istediğini söyleyerek, "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helal para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin." demişti.

YİNE ANLAŞAMADILAR

Ankaralı Turgut, bu kez çocuklarının mezar taşı yazısı konusunda düştüğü anlaşmazlıkla gündeme geldi.

Eylem Boran, babasının mezar taşına "Canım babam" yazdırdı. Diğer kardeşi Özlem Sülü bu duruma itiraz etti.

Sülü, mezarlığa gidip yazıyı "Canım babamız" olarak değiştirdi ve şu açıklamayı yaptı: "Sadece senin baban değil, onun beş evladı var. Sen 'Babam' yazdırdıkça ben 'Babamız' yazdıracağım. Bırak da babam mezarında rahat uyusun."