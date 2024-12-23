Anne adayı Neslihan Atagül’ün karnı iyice büyüdü! Yatak pozuna beğeni yağdı

Haber Merkezi
Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından Neslihan Atagül, meslektaşı Kadir Doğulu ile "Fatih Harbiye" setinde tanışmıştı.
Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Neslihan Atagül, eylül ayında bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı.
ERKEK BEBEK GELİYOR
Bir erkek bebek sahibi olacağını söyleyen ünlü oyuncudan yeni bir fotoğraf geldi.
Karnı burnunda köpeğiyle yatakta poz veren Neslihan Atagül hayranlarından büyük beğeni topladı.
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