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Anne adayı Neslihan Atagül’ün karnı iyice büyüdü! Yatak pozuna beğeni yağdı

Anne adayı Neslihan Atagül’ün karnı iyice büyüdü! Yatak pozuna beğeni yağdı Doğum için gün sayan ve ilk kez anne olacağı için çok heyecanlı olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, köpeğiyle poz verdi.