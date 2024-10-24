Haber Merkezi

Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile geçen ay İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen Pınar Deniz, ablası Huri Deniz ve kardeşi Hatice Deniz ile birlikte Harbiye Açıkhava’da Mabel Matiz'in konserinde görüntülendi.

Üç aylık hamile olan oyuncu, Yenidoğan Çetesi'yle ilgili "İçeriğine bakamıyorum. Korkunç hissediyorum. Anne adayıyım artık bakamıyorum ve mutsuzum." diye konuştu.

CİNSİYET ERKEK

Doğum hazırlıklarına başlayan Deniz, "Erkek çocuğu, ismi belli değil. Dayanamayıp bir sürü şey aldım." dedi.