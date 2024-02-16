Anne Aslı Enver'in ev halleri! Takipçileri beğeni yağdırdı Güzel oyuncu Aslı Enver, evli ve çocuklu hallerini sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor.

ensonhaber.com

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak

Evin bebeği Elay

Ünlü çiftin, bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları var.

Mutluluklarını kızları Elay'la taçlandıran ünlü çiftten Aslı Enver, evlendiği günden beri sostal medyada aktif bir isim haline geldi.

Enver, her fırsatta kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyor.

Bugün bir yeni paylaşım daha yapan Aslı Enver, kızı ile ev hallerini paylaştı. Ünlü oyuncu yine kızının yüzünü göstermedi. Takipçileri yine yorum yağdırdı.