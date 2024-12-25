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Anne baba olmak için gün sayarken! Pınar Deniz ve eşi Kaan Yıldırım'dan aşkın fotoğrafı

Anne baba olmak için gün sayarken! Pınar Deniz ve eşi Kaan Yıldırım'dan aşkın fotoğrafı 38. yaşına basan Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından eşi Pınar Deniz'le birlikte verdiği romantik paylaşımıyla gündem oldu.