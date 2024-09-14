Anne olan Burcu Biricik'ten çok özel açıklamalar 15 Temmuz'da ilk bebeğini dünyaya getiren Burcu Biricik, anneliğe dair olan duygularını da ilk kez paylaştı.

Haber Merkezi

Bugüne kadar oynadığı birçok dizi ve filmle dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin ile nikah masasına oturdu.

Mutlu bir evliliği olan çift, 15 Temmuz'da ilk çocukları olan Luna'yı kucaklarına almanın heyecanını yaşadı.

Şimdilerde ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Burcu Biricik, bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katıldı.

ANNELİK HAKKINDA KONUŞTU

Kutlamadan erken ayrılan Burcu Biricik, kendisini bekleyen muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, ilk defa Luna'yı evde bıraktığını ve arkadaşının doğum gününe geldiğini söyledi.

"SOSYALLEŞMEYE ÇIKTIM"

Burcu Biricik "Sosyalleşmeye çıktım. Biraz da sosyal anksiyete yaşadım" dedi.

"ANNELİK ÇOK KEYİFLİ, ÇOK GÜZEL"

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Biricik, "Annelik çok keyifli, çok güzel... Kızımı da çok sevdim... Her şey yolunda..." ifadelerini kullandı.

Bebeğin kime benzediği sorularına net bir yanıt veremeyen ünlü isim, setlere yakın zamanda dönmeyeceğini söyledi.