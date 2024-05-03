Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik arkadaşlarıyla kızlar gecesi yaptı! Güzel oyuncu Burcu Biricik'ten karnı burnunda yeni fotoğraf geldi. Doğum olmadan önce yakın arkadaşlarıyla buluşan ünlü isim o anı ölümsüzleştirdi.

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8 yıl önce dünyaevine girdiği Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan ve kızına yedi aylık hamile olan Burcu Biricik, önceki akşam oyuncu arkadaşlarıyla toplandı.

Biricik, Aydan Taş ve Ecem Özkaya ile bir araya gelip, kızlar gecesi yaptı. Film izleyip sohbet ettiler.

Büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı

Bu anları da sosyal medyada paylaştılar. Yayınlanan karede Biricik'in büyüyen karnı dikkat çekti.

"Emre çok emindi"

Biricik, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda hamilelik hakkında konuşmuş ve "Emre Bey'in düşünceleri nedir?" sorusuna yanıt vermişti. Ünlü isim, "Beklediğimiz bir şeydi. Sürpriz olmadı ama Emre kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi. Kız istiyordu, evrene öyle bir enerji yolladı ki öyle oldu. Bakalım sağlıkla gelir inşallah." demişti.