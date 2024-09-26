Anne olmak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk'tan yeni paylaşım Futbolcu Yusuf Yazıcı ile birkaç ay önce sürpriz bir şekilde dünyaevine giren oyuncu Melisa Aslı Pamuk, karnı burnunda yeni bir pozunu daha yayınladı.

Haber Merkezi

Yusuf Yazıcı ile dünyaevine giren Melisa Aslı Pamuk, anne olmaya hazırlanıyor.

Paris'te nikah masasına oturan ve ardından Trabzon'a el öpmeye giden çift, son zamanların ise gözdesi oldu.

Yaptığı her paylaşımla dikkati çeken Melisa Aslı Pamuk'tan bir hamilelik karesi daha geldi.

YENİ KAREYE BEĞENİ YAĞDI

Erkek bebek beklediği iddia edilen çiftten Pamuk, karnı burnunda pozuna, "Ben her gün bütün gün" böyleyim notunu düştü. Pamuk'un siyahlar içerisindeki spor tarzı ve güzelliği de ilgi odağı oldu.

33 yaşındaki ünlü oyuncunun büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı.

TRABZON'A GİTTİLER

Öte yandan bir dönem Trabzonspor’da da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Paris'teki nikah sonrası eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon’a gitmişti.

Yaylalara çıkan çift, aile büyüklerini ziyaret etmişti.