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Haber Merkezi

2016 yılında evlenen ve ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti, heyecanlarını sık sık basınla paylaşıyor.

Bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Atagül, katıldığı davette gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

"ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"

Hamileliğinin altıncı ayına giren oyuncu önceki akşam katıldığı bir davette "Allah isteyen ve kendine inanan herkese nasip etsin. Cinsiyeti tahmin etmiştim. Kadir ve ben de tahmin ediyorduk" ifadelerini kullandı.

"GÖNLÜMÜZE DOĞAN VAR"

İsim konusunda fikirleri olduğunu ancak henüz paylaşmak istemediğini belirten Neslihan Atagül, "Fikirler var, gönlümüze doğan da var" dedi.