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Haber Merkezi

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Gizem Karaca, evliliklerinin ardından İzmir’e yerleşmişti.

Özel anlarını ve yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaşan Karaca, anneliğe adım atacağı günleri sabırsızlıkla bekliyor. Hem özel hayatındaki mutluluğu hem de annelik yolculuğunu samimi sözlerle anlatan oyuncu, son yaptığı paylaşımda aylardır sakladığı bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Karaca, kız bebek beklediklerini duyurdu. Bu haber, sevenleri tarafından büyük sevinçle karşılandı.

İSİM BELLİ DEĞİL

Doğumunu İzmir’de yapmayı planlayan Karaca, farklı doğum yöntemleri hakkında da samimi açıklamalarda bulunmuştu: “İsim konusunda henüz karar vermedim. Doğum normal olacak, suda doğum gibi alternatif yöntemleri düşünmüyorum.”

Oyuncu, hamilelik döneminde yaşadığı hormon dalgalanmalarından ve duygusal iniş çıkışlardan da söz etmişti: “Bir anda gözyaşlarına boğulduğum anlar oldu, farklı duygular yaşadım ama hepsi geçti. Şimdi sağlıklı ve sorunsuz bir hamilelik geçiriyorum.”