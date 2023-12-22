Anne olmak isteyen şarkıcı Melek Mosso, kız bebek istiyor Bu yıl hem kariyerinde hem aşk hayatında zirveyi yaşayan Melek Mosso, çocuk planından bahsetti.

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Çiçeği burnunda gelin şarkıcı Melek Mosso, 2021 yılında tanıştığı oyuncu ve manken Serkan Sağdıç ile uzun süredir aşk yaşıyordu.

'Vursalar Ölmem' ve 'Hayatım Kaymış' şarkılarıyla adını duyuran Melek Mosso, geçtiğimiz aylarda Serkan Sağdıç ile evlenmişti.

"Sıkışsın istemedik"

Evliliğiyle ilgili konuşan Mosso, "Yazın yapmak istiyorduk düğünümüzü. Nasıl sıkıştıracağımızı da bilemedik araya da sıkışsın istemedik.

"Evlilik çok güzel"

Sonbaharda yaptık o yüzden baharda olsun, güzel bir düğün olsun istedik. Aile arasında yaptık ve en yakınlarımız katıldı zaten. Mersin'de yapma sebebimiz de aslında eşimin memleketi olduğu içindi.

Evlilik çok güzel gidiyor, kaldığımız yerden aynı şekilde devam ediyoruz aslında." dedi.

"İnşallah kız çocuğumuz olur"

Anne olmak istediğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Önümüzdeki yıl belki olabilir. Kızım olsun isterim. Eşimi de ikna ettim. İnşallah kız çocuğumuz olur. Bana da erkek annesi tipi var diyorlar aslında." diye konuştu.