Anne olmaya hazırlanan Neslihan Atagül'den yeni kare Geçtiğimiz günlerde bir oğlu olacağını duyuran Neslihan Atagül, eşi ile ayna pozunu takipçileriyle paylaştı.

Haber Merkezi

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, "Fatih Harbiye" dizisinde tanıştıktan sonra uzun süre aşklarını nikah masasında taçlandırdı.

ikili evlendikten sonra örnek çiftler arasında gösterilirken, Neslihan Atagül ise geçtiğimiz günlerde anne olacağını duyurdu.

Atagül, hamileliğini "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" sözleriyle duyurdu.

YENİ KARE GELDİ

Heyecanları günden güne büyüyen ünlü çiftten Atagül, eşiyle ayna pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin karnına mavi kalp emojisi koyması dikkatlerden kaçmadı.

DUYGUSAL SÖZLER

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda doğum gününü kutlayanlara teşekkür eden Neslihan Atagül duygularını "Ben mutluyum hem de çok... Eşimle, ailemle, heyecanla ve hasretle beklediğimiz evladımızla çok mutluyuz. Güzel dilekleriniz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız" sözleriyle dile getirdi.