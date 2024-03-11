Annelik için gün sayıyor! Burcu Biricik'ten yeni kare geldi Kız bebek bekleyen Burcu Biricik, gün saymaya başladı. Karnı burnunda pozlarını hayranlarının beğenisine sunan Biricik, güzelliğiyle tam not aldı.

ensonhaber.com

Hayat Şarkısı ve Camdaki Kız dizileriyle tanınan ünlü oyuncu Burcu Biricik, anne olmaya hazırlanıyor.

2014 yılında Emre Yetkin ile dünyaevine giren Burcu Biricik, Camdaki Kız bittikten sonra hamile olduğunu duyurdu.

Kız bebek bekleyen Biricik, sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile konuşuluyor.

Son poza beğeni yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Biricik, 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğinde karnı burnunda pozunu yayınladı.

Akabinde ise daha sade bir pozunu yayınlayan Biricik'in kızına koyacağı isim ise bilinmiyor.

Anneliğin tadını çıkarmaya hazırlanan oyuncu, kısa süre içerisinde ise ekranlara dönmeyecek.