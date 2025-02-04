Annem Ankara'ya dahil olan Belçim Bilgin yeni dizisi hakkında konuştu

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Uzun zamandır ekranlarda olmayan ve ‘Annem Ankara’ kadrosuna dahil olan Belçim Bilgin, samimi açıklamalarda bulundu.

Dizinin yeni bölümünde ‘Sevinç’ karakteriyle uzun bir aranın ardından seyircileriyle buluşacak olan Bilgin, “Çok özel bir iş içinde olduğumu hissederek dönüyorum ekrana. Bu kadar dokunaklı, psikolojik derinliği olan bir projede olmak harika.

"PROJE BENİM İÇİN ÖZEL OLDU"

"Doğma büyüme Ankaralı olmam, annemin Ankaralı olması, çocukluğumu orada geçirmiş olmam, dedemin adının Hasan (Çelik) olması ve dedemin vefat ettiği gün bu senaryonun bana karakter dökümünün gelmiş olması projeyi daha da özel yapıyor. Dedem de hatırı sayılır bir inşaat mühendisiydi. Sanki onun hikayesine de başka bir yerden metaforik olarak selam çakıyormuş gibi hissettirdi.” diye konuştu.

Başak Angigün’ün senaryolaştırdığı gerçek bir hikayenin içerisinde yer almanın kendisine büyük sorumluluk getirdiğine vurgu yapan Bilgin, “Böyle derinlikli hikayelerin tutkunuyum. Başak olağanüstü bir hikaye yaratmış. Bu kadar dokunaklı, bu kadar naif ve bu kadar insani bir hikayeye çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.