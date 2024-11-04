Annesi Ahu Tuğba'nın vefatı sonrası Anjelik Calvin'den paylaşım

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Amerika'da hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, cenaze töreninin ardından geri döndü.

Cenaze için Türkiye'ye gelen ve yaptığı konuşmalarla herkesin dikkatini çeken Calvin, annesinden sonra zor günler geçiriyor.

Annesinin ölümüyle yıkılan Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"ANNEME KAVUŞMAK İSTİYORUM"

"İyi değilim ben, hiç iyi olmadım" diyen Anjelik Calvin, "Anne çok acı çekiyorum. Derin bir ızdırap, keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Çok pişmanım seninle oturamadım, uyuyamadım.

Kalbim ağrıyor, Allah'ım dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlısı ise hakkımda o olsun. Anneme kavuşmak istiyorum Rabbim." ifadelerini kullandı.