Annesi, Aleyna Tilki'den özür diledi "Ben bu 0-12 yaş arası bebek kıvamında çocukların modellik falan yapıp fenomen olmasına çok karşıyım" diyerek ailelerine karşı isyan eden Aleyna Tilki'den sonra annesi Havva Öztel bir açıklama yaptı.

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Ünlü olduğu günden beri her yaptığı olay olan isimlerden 23 yaşındaki Aleyna Tilki, "Ben bu 0-12 yaş arası bebek kıvamında çocukların modellik falan yapıp fenomen olmasına çok karşıyım." diyerek gündem olmuştu.

"'Güzel çocuk doğurdum' deyip çocuğun her karışını kendi uzvuymuş gibi çekip paylaşan bir de üstüne onun adına post atan ebeveynler yargılansın. Tacizcilerden farkları olmadığını düşünüyorum." diyen Tilki'ye ise kendisinin de çocuk yaşta sahneye çıktığı hatırlatıldı.

"Özür diliyorum"

Havva Öztel ise gelen yorumlardan rahatsız olup bir açıklama paylaştı ve "Kızım kendi yeteneklerini ve hayallerini takip etmek konusunda büyük bir cesaret ve azim gösterdi. Bu benim için büyük bir gurur kaynağıdır. 16 yaşında birçok başarıya imza atarken bir yandan da sizlerin sözlü tacizlerine maruz kaldık. İnsanların bu kadar kötü olabileceğini öngöremediğim için kızlarımdan kendi adıma özür diliyorum." dedi.

Aleyna Tilki'nin annesi, kızının deneyiminden kaynaklı endişeli olduğunu ifade ederek "Toplumun daha anlayışlı ve saygılı bir yer olması gerektiğini düşünüyorum. Sapkın davranış ve sözlü tacizleriniz bu çocuklara fazlasıyla zarar veriyor." dedi.