Annesi kaza geçirmişti! Demet Akalın'ın son durumu paylaştı

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Şarkıları, açıklamaları ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Demet Akalın, gün boyu annesine ulaşamadığını söyledi.

"BAK DÜŞMÜŞ"

Annesinin düşüp yaralandığını dile getiren Akalın, annesi Şenay Akalın'ın fotoğrafını paylaştı. Akalın, "Sabahtan beri telefonunu açmıyor hala, bak düşmüş" ifadelerini kullandı.

52 yaşındaki şarkıcı daha sonra yaptığı paylaşımda "Anacığıma geldim mesajlarınız için teşekkürler" dedi.

"BUGÜN AYAKLANDI"

Demet Akalın ardından annesi Şenay Akalın'ın son halini yayınladı. Ünlü şarkıcı, "Bugün ayaklandı" notunu düştüğü paylaşımına nazar emojisi koymayı ihmal etmedi.