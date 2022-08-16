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    Annesi Sinem Kobal'ın küçüklüğünü paylaştı

    uray Kobal, oyuncu kızı Sinem Kobal'ın yeni yaşını Instagram'dan "Canım kızım... İyikim..." sözleriyle kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 08:22
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 08:43
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    Annesi Sinem Kobal'ın küçüklüğünü paylaştı

    Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Lalin'in ardından Leyla adlı kızını da kucağına alarak ikinci kez annelik yaşayan oyuncu Sinem Kobal, 35 yaşına bastı.

    Nuray Kobal, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı.

    "Canım kızım"

    Birlikte çekilen eski fotoğraflarını paylaşan Nuray Kobal, gönderisine, "Canım kızım, iyikim..." notunu düştü.

    Kobal'ın paylaşımı ünlü oyuncunun hayranları tarafından oldukça ilgi gördü.

    Annesi Sinem Kobal ın küçüklüğünü paylaştı #1

    Annesi Sinem Kobal ın küçüklüğünü paylaştı #2

    Annesi Sinem Kobal ın küçüklüğünü paylaştı #3

    Annesi Sinem Kobal ın küçüklüğünü paylaştı #4


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