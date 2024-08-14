Annesini canlandırıyordu! Aslı Mavitan ve Recep Usta aşk yaşıyor

Haber Merkezi
Ekranların dikkat çeken yapımlarından Kardeşlerim dizisi final yapsa da oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Dizide Ayla ve Berk rolünde anne-oğulu canlandıran Aslı Mavitan ve Recep Usta bir süredir aşk yaşadığı iddia edildi.
BERABER TATİLE ÇIKTILAR
İkilinin Bodrum tatilinden görüntüleri yayınlandı. O görüntüler kısa sürede gündem oldu.
YAŞ FARKI OLAY OLDU
Aslı Mavitan ve Recep Usta arasındaki yaş farkı dikkat çekerken aşk iddialarının doğru olup olmadığına dair taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.
Aslı Mavitan 43, Recep Usta ise 26 yaşında.
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