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Annesini canlandırıyordu! Aslı Mavitan ve Recep Usta aşk yaşıyor

Annesini canlandırıyordu! Aslı Mavitan ve Recep Usta aşk yaşıyor Ekranlara veda eden Kardeşlerim dizisinde oğulu canlandıran Aslı Mavitan ve Recep Usta'nın aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.