Annesini kaybeden Akın Akınözü'ne bir acı daha

Haber Merkezi

Hercai dizisiyle ünlenen Akın Akınözü, annesinin kaybıyla sarsıldı.

Geçtiğimiz aylarda annesini kaybeden ve uzun bir yas süreci geçiren Akınözü, bir acıyla daha sarsıldı.

Annesini kaybettikten sonra zor günler geçiren Akınözü, bu kez amcasını kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, amcasının vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

"AH BE AMCAM..."

Akın Akınözü, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Ah be yakışıklı amcam... Şu güzel gülüşüne ölüm hiç yakışmadı ki..."