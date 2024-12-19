Annesini yeni kaybetmişti! Mahsun Kırmızıgül İzmir konserinde ağladı

Haber Merkezi

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bazencir geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti.

Annesini kaybettiği günden sonra ilk kez konser veren Mahsun Kırmızıgül, kariyerinin en duygusal konserlerinden birini İzmir’de verdi.

Kırmızıgül, sahnede gözyaşlarına hakim olamadı.

Konser boyunca duygusal anlar yaşayan sanatçı, izleyicilere hitaben şunları söyledi:

"BENİM İÇİN DÜNYANIN EN BÜYÜK İNSANIYDI"

"Bu gece sahnede olmak, hayatımın en zor anlarından biri. Benim için dünyanın en büyük insanı olan annemi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Ancak hayat her şeye rağmen devam ediyor. Bu gece, evine ekmek götüren emekçiler ve aylar öncesinden rezervasyon yapan siz değerli insanlar için buradayım. Annem bana her zaman insanlara ve emeğe saygılı olmamı öğretti. Bu akşam tüm şarkılarımı onun anısına söylüyorum."