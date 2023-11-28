Antalya'da podyum yıkılacak! Tescilli güzeller defileye hazırlanıyor...

Tescilli güzeller Türkiye'de podyuma çıkmaya hazırlanıyor.
Nest Convention Center'da 2 bin davetlinin izleyeceği defile, 15 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek.
Dosso Dossi Fashion Show, 70 mankenin katılımı ile gerçekleşecek.
Defilenin baş mankeni, Victorias Secret'in ünlü yüzlerinden Norveçli Frida Aasen olacak.
Nursena Say, Hindistan'da Türkiye'yi temsil edecek
2023 Brezilya güzeli Maria Brechane ve son Türkiye güzeli Nursena Say, Türk tekstil ürünlerinin 2024 ilkbahar-yaz kreasyonlarının sergileneceği defilede 4 kıyafet giyecek.
25 yaşındaki Nursena Say, şubat ayında Hindistan'da düzenlenecek Miss World Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Defile öncesi gelenek haline gelen 'Merhaba Türkiye' paylaşımını Brezilyalı model Maria Brechane de yaptı.
"Aralıkta hepinizi göreceğim için mutluyum"
Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafı 'Merhaba Türkiye' yazarak Türkçe başlayan Brechane, İngilizce devam ederek “Antalya'da Dosso Dossi Fashion Show'da olacağım. Aralıkta hepinizi göreceğim için mutluyum. Hepinizi seviyorum" dedi.
Nursena Say
Brezilya güzeli Maria Brechane
Norveçli Frida Aasen
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