Antalya'da tedavisi süren Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme

AA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüren Ferdi Tayfur'dan geçtiğimiz günlerde üzen haber geldi...

Tansiyon şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırılan ve tedavisi süren Ferdi Tayfur'un ameliyata alındığı öğrenildi.

"FERDİ TAYFUR'UN AMELİYATI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GEÇMİŞTİR"

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilen sanatçının, Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Ferdi Tayfur'un aynı zamanda yeğeni olan basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ferdi Tayfur'un ameliyat edildiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz.

NE OLMUŞTU

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği bildirilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.