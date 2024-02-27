Anya Taylor-Joy'un gala hazırlığı! Üstsüz fotoğraf yayınladı
ensonhaber.com

The Queen's Gambit yıldızı Anya Taylor-Joy, sosyal medya hesabından yine dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Gala hazırlığını paylaştı

Dünyaca ünlü oyuncu Dune: Part Two'nun galasına hazırlanırken takipçileriyle bu süreci paylaştı.

Siyah beyaz fotoğraf

27 yaşındaki aktris, Instagram'a, muhteşem figürünü sıkı bir korsede sergileyerek üstsüz siyah beyaz bir görüntü paylaştı.

Başka bir karede Anya, dünyaca ünlü bir markanın elbisesiyle göz kamaştırdı.