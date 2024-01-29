Apandisit ameliyatı olan Alişan'dan hastane paylaşımı Dün apandisit ameliyatı olan ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Verol, hastaneden paylaşım yaptı. Operasyon sonrası kolidorda yürüyüş yapan ünlü şarkıcıya yorum yağdı.

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ensonhaber.com

Alişan, dün Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki konserine giderken yolda rahatsızlanınca; Bursa’da özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyat olacağını belirten Alişan, konserini ertelenmişti.

"Bursa’da acile geldik"

Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ”Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa’da acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Buse yanında

Ünlü şarkıcının eşi oyuncu Buse Varol, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Varol, ameliyatı başarılı geçen eşi Alişan'ın hastane kolidorunda yürüyüş yaparken videosunu paylaştı.