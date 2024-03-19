Apar topar evlenmişti! Ebru Gündeş hamile iddiası Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Dubai'de iş insanı Murat Osman Özdemir ile geçtiğimiz günlerde evlenmişti. Şarkıcının 4,5 aylık hamile olduğu iddia edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Daha önce üç evlilik yapan ve Reza Zarrab ile olan evliliğinden Alara adında bir kızı bulunan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 4'üncü kez mutluluğa evet demişti.

49 yaşındaki ünlü şarkıcı ile 37 yaşındaki Murat Osman Özdemir, Dubai'de evlenmişti. Evlilik sonrası aşk pozu bile gelmişti.

Onur Akay, apar topar evlenen şarkıcının 4,5 aylık hamile olduğunu iddia etti.

“Kesin olarak doğrulattım"

Akay, sitesinde yayınladığı yazıda “Kesin olarak doğrulattım, kesin olarak söylüyorum.” diyerek duyurdu.

İmam nikâhı da var

Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince, çiftin önce imam nikâhı yaptığını dile getiren Onur Akay, “Ebru Gündeş’le de görüştüğünü bildiğim ünlü bir isimden, Ebru’nun hamile olduğu yönündeki bu iddiayı kesin olarak doğrulattım. Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince, çift hemen nikâh tarihini öne almış. Benim duyurduğum tarihte ise hemen imam nikâhı yapmışlar ve sonra da bildiğiniz gibi resmi olarak evlenmişler.

4,5 aylık hamile

Haftanın bu ilk gününe müjdeli bir haberle başlayalım. Sizlere, Ebru Gündeş’in 4,5 aylık hamile olduğunu kesin olarak söylüyorum.” ifadelerini kullandı.