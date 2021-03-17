Arabasında uyuşturucuyla yakalanan Ayşegül Çınar konuştu

Aracından 19 gram uyuşturucu madde çıkan oyuncu Ayşegül Çınar, gittiği bir mekan çıkışında görüntülendi.

Geçtiğimiz haftalarda aracında 19 gram uyuşturucu madde bulunan ve bu nedenle başı uzun süre ağrıyan oyuncu Ayşegül Çınar, gündeme geldiği kötü olay yüzünden rol aldığı Yasak Elma dizisinden çıkarılmıştı. Çınar, gittiği bir mekan çıkışında görüntülendi.

Yaşadığı olayların ardından toparlanmaya çalıştığını söyleyen ünlü oyuncu, şöyle konuştu:

"YALAN VE TUZAK"

"Şu an yargı süreci devam ediyor. Gerekli deliller toplandığı için sizinle röportaj yapabiliyorum. Çok büyük bir yalan ve tuzağın içinde kaldım.

"DELİLLERLE GELECEĞİM"

İnsan bazen karşısına çıkan kişilerin iyi ya da kötü olup olmadığını seçemiyor malesef. Dava sonuçlandığında delillerle birlikte sizin karşınıza çıkıp tek tek ispatlayacağım.

Çok fazla bunlarla gündemi meşgul etmek istemiyorum. Çok yeni oyuncuyum bunlarla magazinde yer almak istemiyorum."

"BU KADINA ŞİDDETTİR"

Kendisine destek olunmasını isteyen Ayşegül Çınar, "Ortada çok bir kadına şiddet var. Çok fazla vefasız gördüm. Bu kötü tuzakta herkesin yüzünü görmüş oldum. Gencecik bir kızın üzerine geldiler. Ama içim çok rahat, herkes benim yanımda. Sadece tek isteğim var o da bana destek olmanız. Bu konuda gerçekten üzerime gelmeyin. Her şey ortaya çıkacak. Beni bilen biliyor." ifadesinde bulundu.