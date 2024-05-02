Arabistan'da Ece Seçkin'in albüm kapağı başörtülü yayınlandı! Ünlü şarkıcıdan yorum gecikmedi Ünlü popçu Ece Seçkin’in albümü Arabistan'da başörtülü pozuyla satışa çıktı. Ünlü isim, bu olaya sosyal medya hesabından "Spekturullah" yorumu yaptı.

ensonhaber.com

Türk pop müziğinin genç ismi Ece Seçkin, geçtiğimiz haftalarda meslektaşı İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak çekilen videosuna tepki göstererek; "Bize 'sahneye külotla çıkmayın, çocuğumun psikolojisi bozuluyor' diyen İzzet ağabeyime bakın!" demesiyle gündeme gelmişti.

Ece Seçkin’in yeni albümü Spektrum, Arabistan müzik marketlerinde de satışa çıktı.

Ancak Seçkin'in Arabistan'daki albümü başörtülü bir şekilde yayınlandı.

"Spekturullah"

Kendisini başörtülü bir şekilde gören şarkıcı, kendini tutamadı ve "Spekturullah" esprisinde bulundu.