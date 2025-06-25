Aras Aydın, Melis Birkan'a nasıl evlilik teklifi ettiğini açıkladı! 'Bireysel emekliliğimi bozdurdum'

2022 yılında kendisi gibi oyuncu Melis Birkan ile nikah masasına oturan Aras Aydın, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Aydın, eşine nasıl evlilik teklifi ettiğini anlattı.

"BİREYSEL EMEKLİLİĞİMİ BOZDURDUM"

O sıralar istediği bir projede yer almadığı için ekonomik olarak sıkıntılı zamanlar geçiren Aras Aydın, şunları söyledi: "Evlilik teklifi biraz enteresandı. Tabii bir yüzüğe ihtiyacım vardı ama aktif iş yapamadığım bir dönemdi. 10 senedir biriktirdiğim bireysel emekliliğim vardı. Gittim, bireysel emekliliği bozdurup Melis'e evlilik teklif edeceğim yüzüğü aldım."

"KORKUNÇTU"

Evlilik teklifi için bir senaryo yazdığını belirten Aydın, sözlerine şöyle devam etti: "Melis'e Bana 'Aile Her Şeydir' diye yeni bir iş geldi. Orada başrolü oynayacağım. Bana yardım etmen lazım. 'Name' diye bir kız var, bana da 'Batu' geldi dedim. Sahne berbat bir sahne. Çünkü ben yazdım. Sayfa numarası tanıştığımız ayın numarasıydı. İşte okuyor ama diyaloglar berbat. Korkunç diyaloglar yazdım ki tatlı olsun. En son ben laflarımı söylüyorum, gayet ciddi oynuyorum falan.

'Neydi benim lafım?' dedim ve sonra 'Dur dur hatırlatma' diye ekledim ve çöktüm, evlilik teklif ettim."