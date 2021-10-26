Aras Bulut İynemli: Atatürk'ü canlandıracağım için çok heyecanlıyım

Aras Bulut İynemli: Atatürk'ü canlandıracağım için çok heyecanlıyım

Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, canlandıracağı Atatürk rölüyle ilgili konuştu.

Fenomen haline gelen Çukur dizisindeki performansıyla dikkat çeken Aras Bulut İynemli, yeni bir projeyle ekranlara dönüyor. Çukur dizisindeki Yamaç karakteriyle adından sıkça söz ettiren İynemli, bu sefer de senaryo çalışmaları halen gizli tutulan Cumhuriyet’in 100. Yılındaki Mustafa Kemal Atatürk projesinde “Atatürk”e hayat vereceği iddia edilmişti.

"GURUR VERİCİ"

Ortaköy'de bir markanın lansmanına katılan yakışıklı oyuncu, haberleri doğruladı. İynemli yaptığı açıklamada, "Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Tüm ekip heyecanlıyız.

"TEK AMACIMIZ VAR"

Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum, yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Ulu önderimizi elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız." dedi.