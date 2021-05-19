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    Aras Bulut İynemli bayramları karıştırdı

    Çukur dizisinde oynayan başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli bayramları karıştırdığını fark edince, paylaşımını sildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 16:42
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    Aras Bulut İynemli bayramları karıştırdı

    Aras Bulut İynemli, genç oyuncuların içinde en iyiler arasında gösteriliyor.

    Çukur dizisinde rol alan oyuncu, başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

    Oyuncu, sosyal medyayı çok aktif olmamasına rağmen kullanıyor.

    Özellikle, özel günlerde paylaşım yapan oyuncu, 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı karıştırdı.

    19 MAYIS ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI..

    Aras Bulut İynemli, Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımda bayramları karıştırınca, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

    YENİDEN PAYLAŞIM YAPTI

    Yeniden paylaşım yapan oyuncu, bu sefer hatasız şekilde "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" yazdı.

    Aras Bulut İynemli bayramları karıştırdı #1

    Aras Bulut İynemli bayramları karıştırdı #2

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