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- Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrıldı
Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrıldı
Yaklaşık 6 yıldır beraber olan Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, ilişkilerini sonlandırdı.
- Haber Merkezi
- 12.07.2021 - 16:45
- Güncelleme : 12.07.2021 - 17:16
'Çukur' dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli, 2015 yılından beri meslektaşı Bige Önal'la aşk yaşıyordu.
Evlenmeleri beklenen çiftten hayranlarını üzecek bir haber geldi.
AYRILIK KARARI ALDILAR
İynemli ve Önal, ilişkilerine son vererek yollarını ayırdı.
FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ
İkilinin, sosyal medya hesaplarından birbirleriyle çekilmiş fotoğraflarını silmesi ise takipçilerinin dikkatini çekti.
TATİLDE GÖRÜNTÜLENDİLER
İkili, geçtiğimiz günlerde Göcek'te tatil yaparken objektiflere yakalanmıştı.