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    Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrıldı

    Yaklaşık 6 yıldır beraber olan Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, ilişkilerini sonlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 17:16
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    Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrıldı

    'Çukur' dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli, 2015 yılından beri meslektaşı Bige Önal'la aşk yaşıyordu.

    Evlenmeleri beklenen çiftten hayranlarını üzecek bir haber geldi.

    AYRILIK KARARI ALDILAR

    İynemli ve Önal, ilişkilerine son vererek yollarını ayırdı.

    FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

    İkilinin, sosyal medya hesaplarından birbirleriyle çekilmiş fotoğraflarını silmesi ise takipçilerinin dikkatini çekti.

    Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrıldı #1

    TATİLDE GÖRÜNTÜLENDİLER

    İkili, geçtiğimiz günlerde Göcek'te tatil yaparken objektiflere yakalanmıştı.

    Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrıldı #2

    Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrıldı #3

    Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrıldı #4

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