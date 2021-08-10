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    Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'den aşk iddialarına cevap

    'Çukur'da birlikte rol alan Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 07:24
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    Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'den aşk iddialarına cevap

    Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile 6 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

    İynemli'nin bu ayrılıktan sonra 'Çukur'daki rol arkadaşı Damla Sönmez ile birlikte olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan dedikodunun ardından taraflardan açıklama geldi.

    AÇIKLAMA GELDİ

    İynemli'nin menajerlik şirketi yaptığı açıklamada, "Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

    Damla Sönmez'in menajeri de aynı açıklamayı yaparak, söz konusu söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

    Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez den aşk iddialarına cevap #1

    Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez den aşk iddialarına cevap #2

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