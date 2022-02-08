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- Aras Bulut İynemli koronavirüse yakalandı
Aras Bulut İynemli koronavirüse yakalandı
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantinada olan İynemli'nin, hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 08.02.2022 - 03:19
- Güncelleme : 08.02.2022 - 03:22
Bir sinema projesi için hazırlık yapan Aras Bulut İynemli'nin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
HASTALIĞI HAFİF ATLATIYOR
Test sonucu pozitif çıkan ünlü oyuncunun Zekeriyaköy'deki evinde karantinaya girdiği ve hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.