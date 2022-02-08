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    Aras Bulut İynemli koronavirüse yakalandı

    Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantinada olan İynemli'nin, hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 03:19
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 03:22
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    Aras Bulut İynemli koronavirüse yakalandı

    Bir sinema projesi için hazırlık yapan Aras Bulut İynemli'nin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

    HASTALIĞI HAFİF ATLATIYOR

    Test sonucu pozitif çıkan ünlü oyuncunun Zekeriyaköy'deki evinde karantinaya girdiği ve hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.

    Aras Bulut İynemli koronavirüse yakalandı #1

    Aras Bulut İynemli koronavirüse yakalandı #2


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