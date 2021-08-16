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    Aras Bulut İynemli, Kubilay Aka'ya yardım etti

    Ünlü oyuncu Kubilay Aka, geçen hafta evinde düşüp kafasını cama vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 08:30
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 09:17
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    Aras Bulut İynemli, Kubilay Aka'ya yardım etti

    Kubilay Aka ve Aras Bulut İynemli’nin “Çukur” dizisindeki rol arkadaşlığı, zamanla yakın dostluğa dönüşmüştü. Setten sonra da birlikte olmak isteyen yakın arkadaşlar, Zekeriyaköy’de aynı sitede oturmaya başlamıştı.

    EV KAZASI

    Geçtiğimiz hafta dengesini kaybedip, kafasını cama çarparak yaran Kubilay Aka’ya, kapı komşusu Aras Bulut İynemli yardıma koştu.

    12 DİKİŞ ATILDI

    Arkadaşının kafasındaki kanı durduramayan İynemli, Aka'yı Zekeriyaköy'deki bir hastaneye götürdü. Oyuncunun kafasına 12 dikiş atıldı. Durumu iyi olan oyuncu, şimdi evinde dinlenerek iyileşiyor.

    Aras Bulut İynemli, Kubilay Aka ya yardım etti #1

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