Aras Bulut İynemli, Kubilay Aka'ya yardım etti

Aras Bulut İynemli, Kubilay Aka'ya yardım etti

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, geçen hafta evinde düşüp kafasını cama vurdu.

Kubilay Aka ve Aras Bulut İynemli’nin “Çukur” dizisindeki rol arkadaşlığı, zamanla yakın dostluğa dönüşmüştü. Setten sonra da birlikte olmak isteyen yakın arkadaşlar, Zekeriyaköy’de aynı sitede oturmaya başlamıştı.

EV KAZASI

Geçtiğimiz hafta dengesini kaybedip, kafasını cama çarparak yaran Kubilay Aka’ya, kapı komşusu Aras Bulut İynemli yardıma koştu.

12 DİKİŞ ATILDI

Arkadaşının kafasındaki kanı durduramayan İynemli, Aka'yı Zekeriyaköy'deki bir hastaneye götürdü. Oyuncunun kafasına 12 dikiş atıldı. Durumu iyi olan oyuncu, şimdi evinde dinlenerek iyileşiyor.