Aras Bulut İynemli ve Bige Önal tatilde

Aras Bulut İynemli, başrolünde oynadığı dizinin yeni sezon çekimleri başlamadan önce sevgilisi Bige Önal’la baş başa tatile çıktı.

Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, baş başa tatile çıktı. Ünlü çift, geçirecekleri 1 haftalık tatil için kesenin ağzını açtı.

1 HATASI 50 BİN LİRA

1 hafta konaklama için 7 bin Euro (yaklaşık 50 bin lira) ödeyen İynemli ve Önal, önceki gün otelin plajında görüntülendi.

Sevgilisiyle yüzerken objektifleri fark eden Aras Bulut İynemli, iskeleye çıkıp basın mensuplarını selamlayıp çaya davet etti.