Aras Bulut İynemli'den hayranlarını korkutan haber

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Aras Bulut İynemli, hayranlarını korkuttu.

'Deha' dizisinin çekimlerinde ayağı burkulan Aras Bulut İynemli, acı içinde yerde kaldı.

Hastaneye kaldırılan oyuncunun ayağında kırık saptandı.

AMELİYATA ALINDI

Acil ameliyata alınan İynemli'nin operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

SOSYAL MEYDADAN PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü oyuncu, basına yansıyan haberler sonrasında hastaneden fotoğrafını paylaşarak; "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.