Aras Bulut İynemli'ye yeni filmi öncesi darbe: Ağabeyi uyuşturucudan gözaltına alındı Oyuncu Orçun İynemli, tartışma sonrası eşinin şikayeti üzerine uyuşturucudan gözaltına alındı. İynemli, uyuşturucu madde yetiştirmediğini kullandığını öne sürdü ve sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

Yeni bir ünlü isim daha uyuşturucuyla gündeme geldi.

Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli magazinin gündemine oturdu.

İynemli'nin eşi Eda İynemli, eşi tarafından darbedildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Uyuşturucudan gözaltına alındı

Genç kadın, Orçun İynemli hakkında evde uyuşturucu madde yetiştirip kullandığını da ihbar edince emniyet harekete geçti.

Bunun üzerine İynemli gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmıştı olayın detayları ortaya çıktı.

Birbirlerinden şikayetçi oldular

21 Ekim'de Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Eda İynemli ile eşi Orçun İynemli 'arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü ve sonrasında tarafların birbirinden şiddet gördükleri gerekçesiyle şikayetçi oldukları anlaşıldı.

Taraflar emniyet götürüldü. Çift, karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olurken, Orçun İynemli ve Eda İynemli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

İkinci kez tartıştılar

Olaydan bir gün sonra saat 03.20 sıralarında İynemli çiftinin yeniden tartıştığı belirlendi.

Eda İynemli'nin eşinden şiddet gördüğünü belirtmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Eda İynemli eve ulaşan polis ekiplerine, eşinin uyuşturucu madde yetiştirdiğini iddia etti.

Uyuşturucuları teslim etti

Orçun İynemli ise iddialar üzerine uyuşturucu yetiştirmediğini ancak evde uyuşturucu madde bulunduğunu, kendisinin içici olduğunu öne sürerek, 109.5 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi polise teslim etti.

Gözaltına alınan Orçun İynemli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Biliyorum yaşananlar kabul edilebilir değil"

Öte yandan olay kısa sürede gündem olunca ünlü isim sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığımız talihsiz olayla ilgili basında çıkan haberler üzerine bu açıklamayı yapmak ihtiyacı hissediyorum. Biliyorum yaşananlar kabul edilebilir değil. Tüm bu olaylar yüzünden herkesin huzurunda başta eşi Eda’dan üzdüğüm tüm aile bireylerinden ve kamuoyunu böyle tatsız bir meseleyle meşgul ettiğimiz için sizlerden içtenlikle özür diliyorum."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)