Arda Güler sevgilisi Duru Nayman'ı paylaştı Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler, Instagram'da sevgilisiyle birlikte fotoğraf paylaştı.

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Fenerbahçe'de geçirdiği başarılı sezonun ardından Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, attığı gollerle gündeme geliyor.

Başarılarıyla göğsümüzü kabartan Arda, bu defa özel hayatıyla gündem oldu.

Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman'ı sosyal medyadan ilk kez paylaştı.

Arda ve Duru'dan mutluluk pozları

Arda Güler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yoğun ilgi gördü.

Özellikle sevgilisi Duru Nayman ile birlikte verdikleri pozlar, genç çiftin samimiyeti ve mutluluğuyla dikkat çekti.

Uzun süredir birlikte olan ve İspanya'ya da birlikte giden çiftten yeni görüntü geldi.

Duru Nayman kimdir?

2005 doğumlu olan Duru Nayman, Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numaralı forma ile Guard pozisyonunda oynuyor.

Galatasaray Kadın Basketbol takımında forma giyen Duru Nayman, eskiden Fenerbahçe'de boy gösteriyor.