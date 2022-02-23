Arda Kural: Emret Komutanım dizisinde psikolojim bozuldu

Ünlü oyuncu Arda Kural, psikolojik problemlerinin nasıl başladığını anlattı.

Uzun zamandır psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan ünlü oyuncu Arda Kural, ekranlara yeniden dönmek için hazırlık yapıyor. Sıkı bir diyete başlayan Kural, 2 ayda 14 kilo vererek yeni görünümüyle beğeni toplamıştı.

Arda Kural sessizliğini, TV8'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına bozdu.

"KENDİMİ DEĞİŞTİRDİM"

"Uzun bir süre kendimi bırakmıştım. İki yıldır kendime çok iyi bakıyorum. Düşüncelerimi değil; kendimi değiştirince düşüncelerim de değişti. Psikolojik rahatsızlığı olan kişilere de tavsiyem bu." diyen Arda Kural; yıllar önce 'Emret Komutanım' dizisinde birlikte rol aldığı Sarp Levendoğlu ile hiç anlaşamadıklarını ifade ederek ekledi: "Sarp Levendoğlu ile yıldızımız hiç barışmadı. Sarp bana göre aykırı bir tip. Çok rahat davranan bir insan. Kişisel sınırları ihlal etmemek gerekiyor. Çok rahat davranmaya kalktılar. Sınırlarımı ihlal edecek şekilde çok rahat konuştular.

"SARP YAPIMCININ YEĞENİYDİ"

Sarp yapımcının yeğeniydi. 'Sen sus şimdi' gibi bir tavırla ezmeye çalışırmış gibi davranışlar falan sergiledi. Uzaktan bakıp beni bir köşede yalnız bıraktılar. Yalnız bırakılıp bakışlar aynı olunca; kırılma noktam sanırım oralar.

"BANKTA TEK BAŞIMA KALDIM"

Bir gün Emret Komutanım'ın setinde bankta oturuyoruz. Birlikte bir sahne çekiyoruz. Kayıt bitti, bankta tek başına kaldım. Onlar güldü eğlendiler, ben tek başına bırakıldım. Kurnazca şeyler olabilir, hepimiz yarışırız. Ama rol çalmalar, benim sözümden önce bir şeyler söylemeye çalışmalar falan. Her şeyin bir adabı olmalı."